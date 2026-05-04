صحيفة بريطانية تكشف عن ان وزير الحرب الأمريكي يعاني من جنون الارتياب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلا عن مصادر داخلية، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يعاني من جنون الارتياب (البارانويا)، خشية أن يقيله الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وفي نهاية نيسان، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن العديد من موظفي البنتاغون فقدوا ما تبقى لديهم من ثقة في هيغسيث بعد العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني الغاشم على إيران.

كما أشارت صحيفة "هيل" إلى أن الجمهوريين في الكونغرس يفقدون الثقة في هيغسيث ويعربون عن استيائهم من عدم الاستقرار الوظيفي في البنتاغون.

وجاء في "الغارديان": "تدعي بعض المصادر الداخلية أن (هيغسيث) يعبر عن الخوف والبارانويا من إقالته من وظيفته من قبل ترامب"، ووفقا لمتحدثي الصحيفة، فإن رئيس البنتاغون يبتعد بشكل متزايد عن جهاز مسؤولي الوزارة، ويقتصر على دائرة ضيقة من الأصدقاء المقربين والأقارب.

فعلى سبيل المثال، يحضر هيغسيث بعض الاجتماعات الرسمية برفقة زوجته جينيفر. ومن بين المقربين الآخرين إليه: شقيقه فيل، الذي عينه مستشارا كبيرا، والمحامي تيم بارلاتوري، وجندي مشاة البحرية السابق ريكي بوريا.

ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه العلاقة بين ترامب وهيغسيث توترا متصاعدا، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض يوم السبت عن تخفيض كبير للقوات الأمريكية في ألمانيا بأكثر من 5 آلاف جندي، وهو القرار الذي أكده البنتاغون لاحقا، مما أثار تساؤلات حول مدى تماسك القيادة العسكرية في ظل هذه الظروف.

