العتبة العلوية المقدسة تدعم الشعراء الحسينيين الشباب من أجل تطوير القصائد الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أشاد شعراء المنبر الحسيني الشباب المشاركون في ملتقى الشعراء الحسينيين الرابع بجهود العتبة العلوية المقدسة في دعمهم، مؤكدين أن المحاضرات العلمية أسهمت في تطوير القصيدة الحسينية وتعزيز الوعي الفكري والعقائدي استعدادًا لشهر محرّم الحرام.

تطوير القصيدة

قال الشاعر مصطفى الشافعي إن المحاضرات السنوية التي تُعقد استعدادًا لشهر محرّم حققت فائدة كبيرة للشعراء، إذ أسهمت في تعليمهم ما ينبغي كتابته وما يجب الابتعاد عنه في القصيدة الحسينية، فضلًا عن تعريفهم بالروايات المهمة التي تغيب أحيانًا عن أذهان الشعراء.

أثر معنوي

من جانبه، أوضح الشاعر زيد الجصاص أن الملتقى يُقام بروح أبوية ورعاية مباشرة من العتبة المقدسة، وبمشاركة أساتذة من الحوزة العلمية، مشيرًا إلى أن الوجود داخل أروقة الحرم العلوي المطهّر يمنح الشاعر دافعًا نفسيًا كبيرًا ويشعره بمسؤولية أعمق تجاه القصيدة الحسينية.

معسكر تدريبي

وأكد الجصاص أن المحاضرات الفقهية والعقائدية كان لها أثر واضح في تهذيب تجربة الشاعر، واصفًا الملتقى بأنه بمثابة معسكر تدريبي يسهم في صقل المهارات الشعرية وتوجيهها بما يخدم القضية الحسينية بشكل صحيح.

تحول فكري

بدوره، أشار الشاعر ميثاق الربيعي إلى أن المشاركة في الملتقى أحدثت تحولًا جوهريًا في طريقة كتابة القصيدة، إذ أصبح الشاعر أكثر وعيًا بحدود الخطاب عند مخاطبة أهل البيت (عليهم السلام)، وأكثر التزامًا بالمصادر والروايات الدقيقة، الأمر الذي يعزز المسؤولية الشرعية والأدبية في النص الشعري.

تعميق المعرفة

وفي السياق ذاته، أكد الشاعر أيوب الشغانبي أن هذه المحاضرات تسهم في تنمية العمق الفكري للشاعر الحسيني، وتزيد من معرفته بالأحداث التاريخية المرتبطة بالقضية الحسينية، فضلًا عن توجيهه إلى عدم الانجرار وراء الشبهات العقائدية، وعدم الابتعاد عن الوقائع الصحيحة.

ضوابط شرعية

من جهته، بيّن الشاعر زين العابدين علي المرياني أن العتبة العلوية المقدسة قدمت خلال ثلاثة أيام متواصلة محاضرات فقهية وعقائدية وروائية بإشراف أساتذة الحوزة العلمية، مؤكدًا أن الملتقى يمثل مرحلة تأهيلية مهمة قبل موسم شهر محرّم.

وأضاف أن الشعراء خرجوا بفهم واضح حول الحدود الشرعية في كتابة القصيدة الحسينية، ما يمنحهم القدرة على الكتابة بثقة ووعي، مع تجنب الوقوع في المحظورات، والحفاظ على قدسية المنبر الحسيني وشخصيات الأئمة المعصومين (عليهم السلام).

كما عبّر المشاركون في الملتقى، الذي يقيمه قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة، عن تقديرهم للدعم والرعاية المستمرين اللذين تقدمهما العتبة العلوية المقدسة للشعراء الحسينيين الشباب، مؤكدين أن هذا الحدث يمثل محطة سنوية مهمة لتأهيل الطاقات الإبداعية.

.....................

انتهى / 323