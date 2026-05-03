فيديو | موظفون لا يتركون موقع عملهم أثناء العدوان الامريكي الصهيوني على مجمع "بندر إمام" للبتروكيماويات بإيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تظهر لقطات من كاميرات المراقبة نشرتها وكالة "تسنيم" للأنباء مؤخراً عمال بتروكيماويات إيرانيين في مجمع "بندر إمام" خلال عدوان جوي أمريكي-صهيوني عنيف. وتوثق اللقطات بقاء الموظفين في مواقع عملهم بينما كانت الانفجارات تهز المنشأة، رافضين التخلي عن أنظمة الضغط العالي التي قد يؤدي تركها دون مراقبة إلى كوارث بيئية جسيمة. وكان مجمع "بندر إمام" للبتروكيماويات هدفاً رئيسياً للعدوان الامريكي الصهيوني الغاشم .