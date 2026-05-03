توتر امني بسبب عراك بين مقاتل أوزبكي وشرطة ابو محمد الجولاني ادلب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ دخلت أرتال عسكرية، تضم رشاشات ثقيلة، إلى مدينة إدلب السورية قادمة من مدينتي سراقب وأريحا، في ظل توتر أمني شهدته المدينة عقب تجمع مقاتلين أوزبك أمام فرع المباحث الجنائية.

وجاء هذا التحرك بعد اعتصام نفذه المقاتلون للمطالبة بالإفراج عن المسلحين الأجانب المحتجزين في الفرع الجنائي، ما استدعى استنفارا أمنيا وانتشارا عسكريا في محيط المنطقة.

وشهد محيط فرع المباحث الجنائية في مدينة إدلب حالة من التوتر، وسط مخاوف من تصعيد أمني على خلفية الاعتصام والتحشيد العسكري.

وأفادت مصادر أهلية في إدلب بأن شرارة الأزمة انطلقت يوم أمس عقب حادثة تصادم بين سيارة تابعة للشرطة العسكرية وسيارة المقاتل الأوزبكي الذي ينتمي إلى مرتبات وزارة الدفاع السورية قبل أن يتطور الحادث إلى عراك تخلله إشهار للسلاح.

