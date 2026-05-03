العلامة فضل الله مؤبنا مديرة مبرة السيدة خديجة الكبرى: سخرت حياتها لخدمة الناس+(صور)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أمَّ العلامة السيد علي فضل الله الصلاة على جثمان المرحومة الحاجة عليا كريم، مديرة مبرة السيدة خديجة الكبرى، وذلك في مسجد الإمامين الحسنين(ع)، في حارة حريك بحضور حشد من الشخصيات العلمائية والاجتماعية والرعائية، إضافةً إلى مديري وموظفي جمعية المبرّات الخيرية.

وقد نعى العلامة السيد علي فضل الله الفقيدة قائلاً: نفتقد اليوم أختًا رسالية كرّست حياتها لخدمة الأيتام والمحتاجين والفقراء والعمل الإنساني، ولم يمنعها المرض من متابعة هذا الطريق، ولاسيما في خدمة أهلنا النازحين فرحلت بهدوء بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإيمان، سخّرتها في خدمة المجتمع. وشكلت انموذجا في التفاني والإخلاص والالتزام بقضايا الامة فكانت من أوائل الذين حملوا هذا المشعل، التزامنا منها بالنهج الذي رسمه المرجع فضل الله(رض).

نسأل المولى تعالى ان يتغمدها برحمته الواسعة ويحشرها مع محمد(ص) واله الاطهار(ع) ويلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

