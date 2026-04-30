اعتراف جيش الاحتلال باصابة 12 من جنوده جراء هجوم لحزب الله

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قالت اذاعة الاحتلال بأن اثنين من الجنود اصيبا بجروح متوسطة و10 بجروح طفيفة. وهناك عدد من الجنود الآخرين الذين يعانون من القلق وطنين في الأذنين، وقد يتم نقلهم إلى المستشفى لاحقًا.

من جهتها اعلنت المقاومة الاسلامية في بيان: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 الخميس 30-04-2026 دبّابتي ميركافا في مدينة بنت جبيل بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

وفي بيان لاحق قالت المقاومة الاسلامية انها دمرت دبابتين اخريين للاحتلال، وجاء في البيان: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 الخميس 30-04-2026 دبّابتي ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة".

وبذلك يصل عدد الدبابات المدمرة للاحتلال على يد مجاهدي المقاومة الى 4 دبابات.

