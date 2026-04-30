ارتفاع سعر خام برنت إلى أكثر من الـ 126 دولاراً للبرميل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ شهدت الأسواق العالمية للطاقة زيادة ملحوظة في أسعار النفط، حيث وصل خام برنت (Brent Crude) إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات بعد ارتفاع تجاوز 7 في المائة، وتجاوز يوم الخميس حاجز 126 دولاراً.

وفي الوقت نفسه، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنحو 3 في المائة ليصل إلى 110.31 دولار.

ومع ذلك، تراجعت الأسعار قليلاً لاحقاً خلال التداولات، حيث انخفض برنت إلى حوالي 123 دولاراً، وغرب تكساس الوسيط إلى 109.3 دولار.

وجاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد أن أعلن دونالد ترامب عن احتمال تمديد حصار الموانئ الإيرانية ودراسة خيارات جديدة.

وادعى ترامب، خلال لقائه مع مديري صناعة النفط في البيت الأبيض، أن هذا الحصار هو أداة فعالة لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران.

