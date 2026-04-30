قاليباف يرد على مزاعم ترامب بشأن أسعار النفط في السوق العالمي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ رد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف على تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي قال في وقت سابق بأن آبار النفط الايرانية ستنفجر تلقائيا بعد 3 ايام من الحصار وعدم تصدير النفط .

وكتب قاليباف في منشور في منصة ايكس "لقد مضت ثلاثة أيام ولم ينفجر أي بئر نفط. يمكننا أن نمدد هذه المدة إلى 30 يوماً، ونبثّ هنا صور الآبار مباشرة".

وتابع قاليباف: "هذا النوع من النصائح السخيفة هو ما تتلقاه الحكومة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذي يروّج أيضاً لفكرة الحصار، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 120 دولاراً.

المحطة التالية لسعر النفط هي 140 دولاراً"، وختم قاليباف: المشكلة ليست فقط في الأفكار الخاطئة، بل في طريقة التفكير والعقلية الخاطئة".

