إقامة مسابقة ثقافية بين الزائرات بمناسبة ذكرى الولادة الإمام الرضا (ع) في العتبة العلوية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقامت وحدة الاستفتاءات والإرشاد الأسري التابعة لقسم الشؤون الدينية في العتبة العلوية المقدسة، محفلها السنوي المبارك بمناسبة الولادة الميمونة للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، بحضور جمعٍ من الزائرات الكريمات، في أجواء إيمانية مفعمة بالفرح والولاء.

واستُهل المحفل بتلاوة عطرة لآيٍ من الذكر الحكيم، تلتها محاضرة دينية تناولت جانبًا من سيرة الإمام الرضا (عليه السلام) ونهجه القويم، وما يحمله من قيمٍ إنسانية وإيمانية سامية.

كما تضمّن المحفل موشحات ومواليد في مدح الإمام الرضا (عليه السلام)، فضلًا عن إقامة مسابقة ثقافية بين الزائرات شهدت تفاعلًا ومشاركةً مميزة.

وفي تصريح للمركز الخبري، بيّنت مسؤولة الوحدة الخادمة سندس رضا: "إنّ هذا المحفل السنوي يأتي ضمن سلسلة النشاطات الدينية والتوعوية التي تقيمها الوحدة لإحياء مناسبات أهل البيت (عليهم السلام)، مؤكدةً أن الهدف من البرنامج هو نشر الثقافة الدينية وتعزيز الارتباط بسيرة الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، إلى جانب إيجاد أجواء إيمانية وتفاعلية للزائرات الكريمات".

ويأتي هذا النشاط ضمن جهود العتبة العلوية المقدسة في رعاية البرامج الدينية والثقافية الهادفة وترسيخ القيم الإسلامية الأصيلة.

