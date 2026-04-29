90 جامعة إيرانية ضمن تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية لعام 2026

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صنّف تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات الآسيوية لعام 2026 تسعين جامعة إيرانية ضمن أفضل المؤسسات الآسيوية، مقارنةً بخمس وثمانين جامعة في عام 2025. ويُقيّم تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2026 الجامعات البحثية المكثفة وفقًا لجميع مهامها الأساسية: التدريس، والبحث العلمي، ونقل المعرفة، والتوجه الدولي. وذكرت وكالة أنباء بورنا أن جامعة شريف للتكنولوجيا احتلت المرتبة الأولى على مستوى البلاد، والمرتبة 76 عالميًا.

وجاءت جامعة أمير كبير للتكنولوجيا (79) وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا (87) في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. واحتلت جامعة طهران للعلوم الطبية (111)، وجامعة طهران (120)، وجامعة كرمانشاه للعلوم الطبية (131)، وجامعة أصفهان للتكنولوجيا (137)، وجامعة تربية مدرس (162)، وجامعة شيراز للتكنولوجيا (166)، وجامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية (154) المراكز من الرابع إلى العاشر على مستوى البلاد. تُصنَّف مؤشرات الأداء ضمن خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلّم) 24.5%، بيئة البحث (الحجم، الدخل، والسمعة) 28%، جودة البحث (تأثير الاستشهادات، قوة البحث، التميّز، والتأثير) 30%، التوجه الدولي (أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، والبحث) 7.5%، والصناعة (الدخل وبراءات الاختراع) 10%. يشمل تصنيف عام 2026، 929 جامعة من 36 دولة. وتتصدر الصين التصنيف، بينما تضم ​​الهند أكبر عدد من المؤسسات المُمثَّلة (128 مؤسسة). وتدخل ماليزيا قائمة أفضل 40 جامعة لأول مرة، مُضاعفةً بذلك عدد مؤسساتها المُدرجة ضمن أفضل 100 جامعة، كما تُشارك جامعة يمنية في التصنيف لأول مرة.