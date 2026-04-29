العتبة الحسينية تنظم مهرجان الدورة الثالثة لفتوى الدفاع الكفائي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تواصل اللجنة التحضيرية، لمهرجان فتوى الدفاع الكفائي اجتماعها الدوري لمناقشة البرنامج العام واستكمال الاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، الذي تنظمه العتبة الحسينية المقدسة.

وقال عضو اللجنة، ورئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة الاستاذ عبد الأمير طه المطوري في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "اللجنة التحضيرية لمهرجان فتوى الدفاع الكفائي، تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان, الذي تنظمه العتبة الحسينية المقدسة".

وأوضح أن "الاجتماع تناول الخطوط العامة وتفاصيل البرنامج الثقافي والإعلامي والفني للمهرجان، الذي ينظم إحياء لذكرى فتوى (الدفاع الكفائي)، وتخليدا لتضحيات أبناء العراق الذين لبوا نداء المرجعية الدينية العليا دفاعا عن الوطن والمقدسات".

وأضاف أن "اللجنة شددت على أن يعكس المهرجان الأبعاد الوطنية والروحية والإنسانية للفتوى المباركة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، تشمل ندوات فكرية، ومعارض توثيقية، وأمسيات فنية وشعرية، فضلا عن عروض مرئية تسلط الضوء على بطولات المجاهدين".

وأشار إلى أن "الفعاليات ستشهد مشاركة شخصيات دينية وأكاديمية بارزة، إلى جانب حضور ممثلين عن عوائل الشهداء والجرحى، الذين كان لهم الدور المحوري في تحقيق النصر".

يأتي مهرجان فتوى الدفاع الكفائي ضمن الفعاليات السنوية التي تنظمها العتبة الحسينية المقدسة لإحياء ذكرى الفتوى التاريخية التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا عام 2014، والتي شكلت نقطة تحول مفصلية في مواجهة الإرهاب، وأسهمت في توحيد صفوف العراقيين والدفاع عن الوطن والمقدسات.

