بحرية الحرس تحذر أمريكا من مفاجئة جديدة اذا قامت بالاعتداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ قال مساعد الشؤون السياسية للقوات البحرية في الحرس الثوري محمد اكبر زادة: "إذا أرادت أمريكا أن ترتكب خطأً في تقديرها مرة أخرى، وأن تقوم بالاعتداء على إيران الإسلامية، فإن القوات البحرية للحرس الثوري ستستخدم هذه المرة بطاقتها الجديدة".

وألقى أكبر زادة الذي كلمة مساء أمس امام تجمع لأهالي مدينة ميناب (الجنوب) في روضة شهداء هذه المدينة، صرح بأن القوات البحرية للحرس الثوري ستستخدم قدراتها الجديدة في حال قيام اميركا بأي عمل عدائي ضد إيران.

وأشار إلى الاستعداد الكامل للحرس الثوري لمواجهة التهديدات المحتملة، مؤكداً: "إذا أرادت أمريكا أن ترتكب خطأً في تقديرها مجدداً وتقوم بالاعتداء على إيران الإسلامية، فإن القوات البحرية للحرس الثوري ستستفيد من بطاقاتها الجديدة، بما في ذلك في مجال التحديد الذكي للنقاط، وستحرق حاملات الطائرات العملاقة للنظام الإجرامي في نيران غضبها، وستخرجها من الخدمة".

وأضاف المعاون السياسي للقوات البحرية للحرس الثوري: "في حال تكرار الشرور الأمريكي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستفيد أيضاً من أدوات قوتها الأخرى في جبهات المقاومة الأخرى".

