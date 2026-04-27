الخبير الاقتصادي جيفري ساكس: الحرب على إيران "مشروع مخطط له منذ فترة طويلة"، ساكس يحذر من تداعيات اقتصادية عالمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يقول الخبير الاقتصادي جيفري ساكس إن الصراع الدائر مع إيران ليس تطورًا عارضًا، بل هو نتاج استراتيجية جيوسياسية طويلة الأمد، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي قد يُفضي إلى عواقب اقتصادية عالمية وخيمة. وفي مقابلة بودكاست مع تاكر كارلسون، وصف ساكس الحرب بأنها "حرب اختيارية"، مُشيرًا إلى أنها مدفوعة بطموحات الهيمنة الإقليمية لا بمخاوف أمنية آنية. ووفقًا له، يعكس هذا الصراع عقودًا من الجهود لإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وأكد ساكس أنه على عكس التوقعات، لم تُضعف الحرب إيران. بل على العكس، قال إن البلاد أصبحت أكثر تنسيقًا على المستوى الإقليمي، واكتسبت خبرة عسكرية، وعززت علاقاتها مع القوى العالمية غير الغربية. وفي معرض حديثه عن جذور العداء تجاه إيران، أشار ساكس إلى عوامل تاريخية، ولا سيما التدخل الأمريكي في ماضي إيران، بما في ذلك انقلاب عام 1953، الذي وصفه بأنه لحظة محورية شكلت انعدام الثقة والتوترات الجيوسياسية على المدى الطويل.

كما شكك في الروايات السائدة حول البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن الادعاءات بأن طهران بصدد تطوير أسلحة نووية قريبًا مبالغ فيها أو تم استغلالها سياسيًا لتبرير الضغط والمواجهة. وربط الخبير الاقتصادي الصراعات الإقليمية بما وصفه برؤية استراتيجية أوسع، تُعرف غالبًا بمفهوم "إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى الحروب المتعددة في الشرق الأوسط على أنها أحداث مترابطة وليست معزولة. وأضاف ساكس أن السياسة الخارجية الأمريكية تأثرت بشكل كبير بشبكات الضغط، بما في ذلك مصالح الطاقة والجماعات المؤيدة لإسرائيل، معتقدًا أن هذه القوى لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل نهج واشنطن تجاه المنطقة.

ورغم إقراره بالتحديات الداخلية في إيران، كالجفاف والضغوط البيئية، قال ساكس إن الضغط الخارجي لم ينجح في إضعاف البلاد، بل عزز مكانتها الإقليمية وتحالفاتها.