ماموستا شيخي: مؤامرات الأعداء تحاول تقويض وحدة الأمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح إمام صلاة الجمعة في مقاطعة ثلاث باباجاني قائلاً: "نشهد هذه الأيام بوضوح مساعي أعداء هذا الوطن لبثّ الفتنة والشقاق بين المسؤولين والشعب. لذا، يجب علينا التصدّي لهذه المؤامرة بوعيٍ تام، وعدم الانجرار وراء حروب الإعلام."

وقال ماموستا مولا أحمد شيخي: "إنّ من أخطر مؤامرات الأعداء وأكثرها فتكاً محاولة تقويض وحدة الأمة." وأضاف إمام صلاة الجمعة في مقاطعة سالاس باباجاني: أكد رجل الدين السني قائلاً: "يحاول الأعداء تنفيذ مؤامراتهم في البلاد عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

لذا، يجب علينا جميعاً أن نكون يقظين ضد هذه المؤامرات، لأن مساعي الأعداء لزرع الفتنة في البلاد ما هي إلا استمرار للحرب العسكرية نفسها". وأضاف ماموستا شيخي: "عندما أدرك العدو عجزه عن مواجهة إيران عسكرياً، لجأ إلى الحرب الناعمة والفتنة. واليوم، نرى وسائل إعلام معادية، وفق خطة محكمة، تسعى جاهدة لنشر جو من انعدام الثقة في مجتمعنا". وأشار إلى: "لذا، من المناسب للعلماء ورجال الدين والوعاظ فضح هذا الأمر حتى يتم تحييد مؤامرة العدو هذه، كما هو الحال مع حربه العسكرية ضد إيران الإسلامية".