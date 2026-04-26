إقامة ندوة ثقافية عن تحديات الشباب المعاصر في ذي قار بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، ندوة ثقافية عن تحديات الشباب المعاصر لعدد من طلبة ثانوية المعارج الأهلية في قضاء النصر بمحافظة ذي قار.

وأشرف على إقامة الندوة الموسومة بـ (تحديات الشباب المعاصر- قراءة في الواقع واستشراف سبل المعالجة) مركز ملتقى القمر الثقافي التابع للقسم ضمن برنامج (الطالب الفعّال)، وبالتعاون مع مركز طيبة للفكر في النجف الأشرف.

وقال مدير المركز الشيخ حارث الداحي: إنّ "الندوة تناولت أبرز التحديات التي تواجه الشباب في العصر الراهن، كما استعرضت جملة من المعالجات العملية التي تسهم في بناء وعي رصين قادر على مواجهة الانفتاح الثقافي والتحديات المعاصرة".

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة النشاطات الثقافية التي يحرص المركز على إقامتها، سعيًا لإعداد جيل واعٍ راسخ في المعرفة، وقادر على مواكبة تحديات العصر بثبات وبصيرة.

..........

انتهى/ 278