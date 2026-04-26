العتبة العباسیة على أهبة الاستعداد لدعم القطاع البيطري، والتعاون في تعزيز الأمن الصحي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد سماحة السيد أحمد الصافي، المسؤول الأول في العتبة العباسیة الشريفة، علی استعداد العتبة لدعم القطاع البيطري والتعاون في تعزيز الأمن الصحي. جاء ذلك خلال استقبال سماحته للمدير العام لدائرة الطب البيطري، الدكتور محمد عزيز المياحي، واستماعه إلى شرحٍ حول عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع البيطري في جميع أنحاء العراق. واقترح المياحي تعزيز التعاون مع العتبة الشريفة في مجال تزويد الجهات البيطرية بمنتجات شركة خير الجود للتقنيات الزراعية والصناعية الحديثة، التابعة للعتبة، وذلك لكفاءة منتجاتها.

كما اقترح أن ترعى العتبة سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع مستوى الوعي العام بمخاطر الأمراض الحيوانية المنشأ (التي تنتقل بين الإنسان والحيوان) وكيفية الوقاية منها. أكد سماحة السيد الصافي استعداد العتبة العُمانية الشريفة (عليها السلام) لتقديم الدعم اللازم في هذه المجالات، وتسخير قدراتها العلمية والإنتاجية لخدمة المصلحة العامة. وأوضح سماحته أن رفع مستوى الوعي الصحي وحماية المجتمع من الأوبئة مسؤولية جماعية تخدم المواطن العراقي مباشرةً وتعزز أمنه الصحي.

من جانبه، قال المياحي: "تشرفنا بلقاء سماحة السيد الصافي، كبير مسؤولي العتبة العباسية الشريفة (عليها السلام)، حيث ناقشنا واقع القطاع البيطري في العراق والأمراض المعدية. وقد أبدى سماحته دعمه الكبير للمستشفيات البيطرية والجهات المعنية"، معرباً عن امتنانه لاهتمام سماحته ودعمه للمؤسسة البيطرية.