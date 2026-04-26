نساء تركيات يتضامنّ مع إيران: "الإيرانيون في قلوبنا"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت نساء وأطفال في إسطنبول سوقاً خيريًا شعبيًا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الإيراني، مؤكدين أن الشعب الإيراني، رغم البعد الجغرافي، يبقى حاضرًا في قلوبهم وصلواتهم. نظّم هذا الحدث القسم النسائي في مركز كوثر الثقافي الديني بإسطنبول، حيث تبرعت المشاركات بالطعام والملابس والأدوات المنزلية لبيعها، وخصصت جميع عائداتها لدعم الشعب الإيراني. وجهت سمية بن دريدية، رئيسة القسم النسائي في كوثر، رسالة إلى الشعب الإيراني قالت فيها: "نتقدم بأحرّ التحيات وأصدق مشاعر المودة لإخواننا وأخواتنا في إيران. رغم حزننا، إلا أننا متفائلون. لقد أثر فينا بشدة صبرهم وصمودهم في وجه هذه المحنة." وأضافت: "يجب أن يعلموا أنهم ليسوا وحدهم؛ فهم دائمًا في صلواتنا وقلوبنا. ورغم البعد الجغرافي، سنسعى جاهدين للحفاظ على هذه الرابطة القلبية."

افتُتحت حملة التبرعات بكلمة ألقاها حجة الإسلام الشيخ قادر أكاراس، رئيس جمعية علماء أهل البيت الأتراك (AHLA-DER)، حيث رحّب بالمشاركين وأعلن تضامنه وتضامن مركز كوثر مع الشعب الإيراني. كما زار عضوان من البرلمان الإيراني البازار، واصفين هذه المبادرة الشعبية بأنها دليل على عمق الروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع البلدين. وتميز الحدث بمشاركة شعبية واسعة، لا سيما حضور الأطفال الفاعل الذي لفت الأنظار. فقد باع بعضهم منتجات يدوية أو قاموا بتوصيلها إلى الأكشاك، بينما تبرع آخرون بمدخراتهم الشخصية. وخُصص أحد الأكشاك لعرض صور مؤطرة للقائد الراحل للثورة الإسلامية. وأشار بن دريريا إلى أن مركز كوثر سبق له تنظيم بازارات خيرية مماثلة لدعم أهالي غزة وجبهة المقاومة، مضيفًا أن الإقبال الجماهيري فاق التوقعات باستمرار.