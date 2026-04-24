رئيس السلطة القضائية : على قتلة شهداء ميناب أن يدركوا أن يد الانتقام ستطالهم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كتب حجة الإسلام محسني إيجئي" اليوم الجمعة في منشورة عبر الفضاء الافتراضي: أن الشعب الإيراني لن ينسى أبداً ذكرى شهداء الهجوم على مدرسة "شجرة طيبة" في مدينة ميناب، مؤكداً أن مرور الزمن لن يمحو هذه الذكرى من الذاكرة الوطنية

وشدد رئيس السلطة القضائية على أن البلاد ستظل حزينة على شهداء "ميناب" من الأطفال إلى الأبد؛ مردفا : من المستحيل أن ننسى ذكرى العزيز "ماكان نصيري" وهو الشهيد الوحيد مفقود الأثر من مدرسة ميناب.

وتابع : إن بعثة دماء الشهداء في ميناب ستبقى إلى الأبد جزءا من كياننا، وإن العطر الخالد المنتشر في البلاد هو نتيجة استشهاد زهورنا الحمراء، أمثال "ماكان" العزيز الذي ذبل قبل أن يتفتح.

وأكد "حجة الإسلام محسني إيجئي" أن القتلة الأمريكيين والصهاينة الذين شاركوا في استشهاد الإيرانيين عليهم أن يدركوا أن يد الانتقام ستطال أعناقهم.

