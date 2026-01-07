إسرائيل والمغرب توقعان خطة عمل عسكرية مشتركة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وقّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمغرب خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026 خلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع في تل أبيب، في خطوة بارزة تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار العدوان على الأراضي الفلسطينية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين عُقد في ظل تصاعد التحديات الأمنية الإقليمية، حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية عن إتمام الاتفاق على خطة العمل.

عُقد الاجتماع تحت إشراف مديرية التخطيط ومديرية العلاقات الخارجية في جيش الاحتلال، وبمشاركة كبار القادة العسكريين من كلا الجانبين، وتضمن جدول الأعمال اجتماعات فنية ومهنية مكثفة. وشمل البرنامج زيارات ميدانية لوحدات عسكرية إسرائيلية وشركات صناعات دفاعية وعدد من المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى تنظيم منتدى استراتيجي لمناقشة آفاق التعاون العسكري وتحديد مجالاته وأهدافه المستقبلية.

وركز المنتدى على تعزيز التنسيق وبناء القدرات العسكرية على المدى الطويل، في إطار توسيع الشراكة الأمنية بين الجانبين.