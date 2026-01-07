الرئيس الكولومبي: ترامب يسعى لتحويل أمريكا اللاتينية إلى مستعمرة أمريكية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الولايات المتحدة بمحاولة تحويل جمهوريات أمريكا اللاتينية إلى مستعمرات. وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس يوم الثلاثاء، قال الرئيس بيترو إن السياسة الخارجية الأمريكية متجذرة في استعمار دول أمريكا اللاتينية.

وأكد أن نهج واشنطن تجاه المنطقة يعكس طموحات توسعية قديمة.

شبّه بيترو سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب بتلك التي انتهجها النظام النازي بقيادة أدولف هتلر، محذرًا من أن هذه المبادئ تشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الدولي.

وقال: "يجب أن يُفهم أن مبدأ مونرو يسعى إلى تحويل جمهوريات أمريكا اللاتينية المستقلة إلى مستعمرات".

ووصف الرئيس الكولومبي مبدأ ترامب بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، مضيفًا أنه يشبه سياسة هتلر المسماة "المجال الحيوي"، والتي أشار إلى أنها أدت في نهاية المطاف إلى حربين عالميتين.