وزير الدفاع الباكستاني ينتقد نتنياهو بشدة، ويصفه بأنه "أكثر المجرمين المكروهين في التاريخ".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شنّ وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه "أكثر المجرمين بغضاً في التاريخ"، ومتهماً إياه بتلفيق مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني السلمي لتبرير العدوان.

وفي تصريح له يوم الثلاثاء، قال آصف إن اتهامات نتنياهو الباطلة منذ عام 2012 استُخدمت ذريعةً للعمليات العسكرية ضد إيران، بتواطؤ أمريكي في دعم الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين وإيران.

وأكد أن هذه الأعمال تكشف انهيار مصداقية إسرائيل، متسائلاً عن العواقب القانونية المترتبة على تسهيل جرائم الحرب.

کما انتقد الوزير واشنطن، ملمحاً إلى احتمال انخداع الولايات المتحدة بأكاذيب إسرائيلية أو تواطؤها مع تل أبيب.

وصرح آصف قائلاً: "إذا كان الرئيس ترامب مهتماً حقاً بالإنسانية، فعليه القبض على نتنياهو الهارب والمجرم ومحاكمته في المحاكم الأمريكية". وتأتي تصريحاته وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف الباكستانية من احتمال نشوب صراع عسكري. أكد آصف على موقف باكستان في الدفاع عن سيادة إيران وإدانة السياسات العدوانية التي ينتهجها كل من النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة.