الخارجية الإيرانية تدين دخول وزير الخارجية الصهيوني غير القانوني إلى الصومال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دخول وزير الخارجية الصهيوني غير القانوني إلى منطقة أرض الصومال، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الصومال.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى تأكيد المجتمع الدولي على ضرورة احترام وحدة أراضي الصومال وسيادتها الوطنية كدولة عضو مستقلة في الأمم المتحدة.

ووصف بقائي تصرفات الكيان الصهيوني الرامية إلى تمزيق الصومال بأنها بدعة خطيرة في العلاقات الدولية وضربة قاضية للأسس القانونية والمعيارية للأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة التعاون بين المجتمع الدولي والدول الإسلامية والأفريقية لمنع إضعاف السيادة الوطنية للصومال.

...........

انتهى/ 278