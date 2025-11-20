إيران تدين دخول مسؤولي الكيان الصهيوني إلى الأراضي السورية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان رسمي من التبعات الخطيرة لاستمرار سياسات الحرب والهيمنة التي ينتهجها الكيان الصهيوني على الأمن والسلام الإقليميين، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات الاستفزازية تشكّل محاولة لترسيخ وتوسيع نطاق الاحتلال في جنوب سوريا.

وأضاف أن هذا التحرك الإجرامي يأتي امتداداً للاعتداءات الجوية والبرية المتكرّرة التي ينفذها الكيان ضد الأراضي السورية، وللاحتلال المستمر لأجزاء واسعة من جنوب البلاد.

وشدّد المتحدث باسم الخارجية على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي في إرغام الكيان المحتل على الانسحاب الكامل من جميع الأراضي التي يحتلها في منطقة الجولان وجنوب سوريا، مؤكداً أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع المعتدي على التمادي في جرائمه ويقوّض أسس السلم والاستقرار في المنطقة.

