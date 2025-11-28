الخارجية الايرانية تدين جرائم الكيان الصهيوني في الضفة الغربية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، إلى الاعتداءات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين، واغتيال الفلسطينيين، والاعتقالات التعسفية لمواطني الضفة الغربية، وتدمير منازل ومزارع المزارعين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالجرائم الوحشية التي تجري في هذا الجزء من فلسطين المحتلة.

ولفت بقائي إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان بشأن الاعتقالات الطويلة الأمد لمئات الأطفال الفلسطينيين والتعذيب الذي أدى إلى وفاة العشرات من السجناء الفلسطينيين في مراكز الاعتقال والسجون الإسرائيلية، كما أشار إلى مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في معالجة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على ضرورة تسجيل كل جريمة من هذه الجرائم كجرائم ضد الإنسانية ومحاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.وفي أحدث جرائمهم، أعدم جنود الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مداهمة في جنين شمال الضفة الغربية يوم الخميس، على الرغم من استسلامهما.

وأثار إعدام هذين الشابين ردود فعل لدى الرأي العام العالمي والفصائل الفلسطينية المختلفة، وفي هذا السياق أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشدة هذه الجريمة في بيان لها مساء يوم الخميس.

وأعلنت حركة حماس أن إعدامهما من دون أن يشكلا أي تهديد يكشف مجدّداً العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني.

