آية الله اليعقوبي يشيد بجهود «منظمة الإمامية الطبية العالمية» (IMI) في مختلف الدول

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشاد آية الله الشيخ محمد اليعقوبي بالخدمات الإنسانية والطبية التي تقدمها منظمة الإمامية الطبية العالمية (IMI)، مؤكّدًا أهمية استثمار الخبرات الطبية وتبادلها بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين وزوّار العتبات المقدسة.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بالنجف الأشرف، وفدًا من كوادر المنظمة، حيث أثنى الشيخ اليعقوبي على الدور الفاعل الذي تؤديه في مختلف الدول، ولا سيما في العراق خلال مواسم الزيارات المليونية، وخصوصًا الزيارة الأربعينية، مشيدًا بالجهود المتميزة التي تبذلها الطواقم الطبية المتخصصة وما توفره من أدوية ومستلزمات طبية لخدمة الزائرين.

ودعا الشيخ اليعقوبي إلى تعزيز التنسيق وتضافر الجهود للاستفادة من هذه الطاقات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الخدمات الصحية، مباركًا للعاملين في المنظمة همّتهم العالية وعملهم الدؤوب.

يُذكر أن منظمة الإمامية الطبية العالمية تعمل في العراق منذ عام 2008، وهي مسجَّلة في الأمم المتحدة ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وتعقد سنويًا مؤتمرات علمية وورشًا تخصصية تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى الأداء الطبي.

