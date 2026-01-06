إقامة مسابقة حفظ القرآن الكريم في اليابان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيمت الدورة السادسة والعشرون من مسابقة حفظ القرآن الكريم في اليابان برعاية الجمعية الإسلامية اليابانية. وقد استقطب هذا الحدث، الذي نُظّم بالتعاون مع مسجد أوتسوكا، أكثر من 300 مشارك، وفقًا لموقع "مسلمون حول العالم".

وأُقيمت بعض فعاليات المسابقة في مسجد طوكيو الكبير.

وشارك فيها بنشاط فتيان وفتيات من الجالية المسلمة في اليابان، يمثلون جنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة. وأثبتت المسابقة مجددًا أن القرآن الكريم، رغم المسافات الجغرافية والاختلافات اللغوية، يبقى ركيزة جامعة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما أبرزت كيف يمكن للمبادرات القرآنية المنظمة أن تعزز التماسك الاجتماعي حتى في البيئات غير الإسلامية.

وهدف هذا الحدث إلى توطيد صلة المشاركين بكتاب الله، وتشجيع حفظ القرآن الكريم وتلاوته على الوجه الصحيح بين المسلمين في جميع أنحاء اليابان.