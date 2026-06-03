صنعاء تشهد أمسية ثقافية بذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين(ع) لجاليات أفريقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نظم أبناء الجاليات الأفريقية في العاصمة صنعاء، أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام للعام 1447هـ، بحضور مسؤول الجاليات علي الديلمي ورؤساء وأبناء الجاليات السودانية، الإثيوبية، والصومالية

وفي الأمسية، أكد رئيس الجالية الصومالية، إبراهيم عبد القادر، على المكانة الرفيعة للذكرى في تعزيز قيم الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية وحمايتها من التطبيع مع الكيان الصهيوني، فيما أشار مسؤول قطاع الإرشاد بالأمانة، الدكتور قيس الطل، إلى أن التمسك بأمر الولاية يمثل المسار الصحيح لعزة الأمة وحصانتها في واجهة الأعداء

شهدت الفعالية تقديم فقرات متنوعة وأناشيد من الفلكلور الشعبي السوداني والإثيوبي عبّرت عن الابتهاج بهذه المناسبة

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