حضور واسع من مختلف فئات الشعب بإحياء الذكرى السادسة لاستشهاد القائد سليماني بمصلى طهران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أُقيمت مراسم إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد اللواء قاسم سليماني في مصلى طهران.

وجرى تنظيم هذه المناسبة المهيبة بحضور فئات مختلفة من أبناء الشعب، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وقادة القوات المسلحة، وعائلات الشهداء، إلى جانب شخصيات بارزة ورموز من جبهة المقاومة.

وتتضمن فعاليات هذا التجمع الشعبي كلمات، وإلقاء قصائد، وأناشيد ومدائح حماسية.

كما أدان المشاركون في هذه المراسم، وهم يرفعون الأعلام الإيرانية وأعلام حزب الله اللبناني وفلسطين واليمن وسائر فصائل المقاومة، الجرائم الأمريكية والصهيونية.

واستُشهد الشهيد الحاج قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في حرس الثورة، يوم الجمعة 3 كانون الثاني/يناير 2020، أثناء وجوده ضيفًا رسميًا لدى الحكومة العراقية، وذلك إثر غارة جوية أمريكية استهدفت مطار بغداد الدولي. وقد نُفذت هذه العملية من قبل الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، وأسفرت أيضًا عن استشهاد أبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة الحشد الشعبي في العراق، وعدد من مرافقيهما.

