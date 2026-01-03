شمخاني: كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما ستُقطع قبل أن تصل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ حذر ممثل قائد الثورة الاسلامية في مجلس الدفاع الايراني علي شمخاني، الرئيس الامريكي دونالد ترامب صراحة، واكد بان "كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما، ستُقطع قبل أن تصل، من خلال رد يبعث على الندم".

وكتب شمخاني اليوم الجمعة في تدوينة عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : الشعب الايراني يعرف جيدا تجربة "انقاذ" الامريكيين؛ من العراق وبافغانستان وصولا الى غزة.

واضاف ممثل قائد الثورة في مجلس الدفاع الوطني: كل يد متطاولة تحاول الاقتراب من أمن إيران بذريعة ما، ستُقطع قبل أن تصل، من خلال رد يبعث على الندم.

وختم شمخاني تدوينته بالقول : ان الامن الوطني الايراني خط احمر، وليس موضوعا للتغريدات المتهورة.

جاء ذلك في ظل التصريحات التدخلية للرئيس الاميركي دونالد ترامب ومحاولته استغلال الاضطرابات الداخلية المحدودة في البلاد، قوله : إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم بعنف كعادتها، فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم.

