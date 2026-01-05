وفاة مترجم بارز للقرآن الكريم من شرق أفريقيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقل إلى رحمة الله الشيخ علي جمعة مايونغا، المترجم البارز للقرآن الكريم والمبليغ (الداعي) في شرق أفريقيا، بعد صراع طويل مع المرض.

توفي الشيخ مايونغا في دار السلام، تنزانيا، مساء الحادي عشر من رجب ١٤٤٧ هـ (١ يناير ٢٠٢٦م).

ويُعدّ رحيله خسارة فادحة للمجتمع المسلم في تنزانيا وأتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في شرق أفريقيا.

وقد أصدر المركز الثقافي الإيراني في دار السلام بيان تعزية جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى، ننعى إليكم وفاة الشيخ علي جمعة مايونغا، المبليغ البارز في شرق أفريقيا، ومترجم القرآن الكريم، والداعي الجليل للطائفة الشيعية في تنزانيا، بعد صراع طويل مع المرض.