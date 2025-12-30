إنطلاق فعاليات الملتقى القرآني السادس في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت في النجف الأشرف أعمال الملتقى السنوي السادس للبحوث والدراسات القرآنية، برعاية مكتب سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، وبإشراف الإدارة المركزية المشرفة على فروع مجمع المبلغات الرساليات.

وجاء الملتقى تحت عنوان: "السياق ودوره في التفسير: نماذج وتطبيقات"، لمشتركات مجموعة التنمية والتطوير، وبحضور أستاذ التفسير في الحوزة العلمية سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الموسوي.

وشهد الملتقى، الذي استمرت فعالياته لمدة يومين، حضور نخبة من الباحثات والمهتمات بالشأن القرآني من مختلف المحافظات وسط إقبال علمي متميز، حيث قُدم أكثر من 100 بحث قرآني تم اختيار أكثر من 60 بحثاً منها للمشاركة الفعلية في جلسات الملتقى.

يذكر ان هذا الملتقى ضمن سلسلة الملتقيات العلمية في نسخته السادسة حيث تُعرض فيه بحوث قرآنية مختارة تُقرّها اللجنة العلمية المختصة على أن تُطبع لاحقًا ضمن أعمال الملتقى، وذلك دعمًا للطاقات البحثية وتحفيزًا لها على مواصلة الإسهام العلمي في الحقل القرآني.

