الشيخ حبلي يستقبل وفدًا من جمعية الشفاء الطبية ويبحث سبل التعاون لخدمة المجتمع بصيدا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل الشيخ الدكتور صهيب حبلي وفدًا من الهيئة الإدارية في جمعية الشفاء الطبية، ضمّ كلاً من: عبدالرحمن خليل مسؤول مركز صيدا، وإبراهيم حليمة مسؤول الدفاع المدني، ومحمود ياسين مسؤول الفرق، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك في سبيل خدمة الإنسان والمجتمع.

وجرى البحث في الإمكانيات والمعدات التي بات يملكها مركز الشفاء، وما يمكن أن يقدّمه من خدمات صحية وإنسانية لأهالي مدينة صيدا، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، وما تتطلبه المرحلة الراهنة من دعم وتكافل وتعاون بين المؤسسات الدينية والطبية والإنسانية، من أجل تعزيز صمود المجتمع وتخفيف معاناة الناس.

وأكد الشيخ الدكتور صهيب حبلي على أهمية الدور الذي تقوم به جمعية الشفاء الطبية، مثنيًا على جهود كوادرها ومتطوعيها، ومشدّدًا على ضرورة توحيد الجهود لخدمة الإنسان وحفظ كرامته.

