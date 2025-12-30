تقرير مصور/ العتبة العباسية تختتم الختمة القرآنية المرتلة التي استمرت عاما في طوز خورماتو العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اختتم المجمَع العلميّ للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة الختمة القرآنية المرتلة، التي استمرت عامًا كاملًا، وكرّم أحد قرّاء القرآن الكريم في محافظة صلاح الدين. وقال مسؤول معهد القرآن الكريم في قضاء طوز خورماتو التابع للمجمَع، السيد حسين الموسوي: إنّ "المعهد اختتم الختمة القرآنية المرتلة التي استمرت عامًا كاملًا، وكانت تُقرأ بمعدل جزءٍ واحدٍ من القرآن الكريم كل أسبوع، بمشاركة قرّاء من أهالي القضاء".