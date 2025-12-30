صدور العدد "133" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد الثالث والثلاثون بعد المئة (133) من مجلة الآفاق المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة في المحاور التالية:

1.الإمام الخامنئي في لقاء مع القائمين على مؤتمر إحياء ذكرى آية الله السيد الميلاني: رسالة آية الله الميلاني الداعمة للإمام الخميني بعد نفيه إلى تركيا، وثيقة تاريخية

2.كلمة رئيس التحرير: علي ميزان الحق وبوصلة الإنسان

3. رسالة الإمام الخامنئي إلى الاجتماع التاسع والخمسين لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في أوروبا

4.رئيس مكتب الإمام الخامنئي يثمّن مواقف آية الله السيستاني في دعم قائد الثورة الإسلامية

5.مدير الحوزات العلمية في إيران: آية الله الميلاني كان نجمًا ساطعًا في الفكر السياسي والفقاهة الشاملة في عصر النهضة الإسلامية

6.مقالة: استقطاب غير المتدينين – التحديات والأساليب (الجزء الأول) – بقلم محمد درويش

7. صدر حدیثاً: «معرفة الله» (من سلسلة مباني الفكر الإسلامي) – عرض لموضوع الكتاب وبنيته وأهميته العقائدية

8. تعريف بكتاب: «فرهنگ صحیفه سجادیه» – معجم مفردات الصحيفة السجادية وترتيبها وطرق الاستفادة منه

9. سيماء الصالحين

10.علماء وأعلام: آیة الله السید علي الیثربي الکاشاني قدس سره

11.شهداء الفضيلة: الشهيد آية الله السيد أبو الحسن آل الرسول

12.مصطلح الأسبوع: البداء

13.ملاحظة: في رحاب العاشر من أئمة الهدی علیهم السلام – الشیخ أحمد صالح حیدر

14.قبس من نور: أهمية شهر رجب: حين يبدأ التحول من الداخل – أحمد باقر الطويل

15.دور المرأة في المجال السياسي: نماذج من بلقيس، أم سلمة، السيدة فاطمة عليها السلام، السيدة زينب عليها السلام

16.کلمات للحیاة: مكانة الأمومة في تكوين الإنسان

17.مذکّرة: عشرة حلول من أجل تحول ونمو الفقه – السيد يد الله يزدان پناه

18.نصحیة نفسیة

19.شعر وقصیدة

