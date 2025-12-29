قراصنة"حنظلة" يخترقون هاتف مدير مكتب نتنياهو وينشرون ملفات سرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بدأت مجموعة قراصنة تعرف باسم "حنظلة"، نشر معلومات ومستندات قالت إنها حصلت عليها عقب اختراق هاتف تساحي برافرمان مدير مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة.

وكتبت المجموعة بحساب على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أنها بدأت في نشر صور وقوائم جهات اتصال تم استخراجها من هاتف "برافرمان"، الذي يلقب بـ"كاتم أسرار" نتنياهو.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه "بعد وقت قصير من إعلان مجموعة القرصنة الإيرانية حنظلة اختراقها الهاتف المحمول الخاص ببرافرمان، بدأت بنشر مواد يُزعم أنها من الجهاز".

وأوضحت أن "المجموعة نشرت حتى الآن 110 صفحات من قوائم جهات الاتصال، والرقم الشخصي لبرافرمان".

وأضافت القناة "نشرت المجموعة أرقام وأسماء شخصيات عامة ومسؤولين في مجال الأمن والإعلام، وبعض المراسلات المحددة، ومستندات غير سرية، وفيديوهات وصورا من مناسبات خاصة".

وأعلنت "حنظلة" اختراقها هاتف برافرمان، الذي صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على تعيينه سفيرا لإسرائيل لدى المملكة المتحدة.

وبحسب الهيئة، قالت "حنظلة" في بيان "جرى اختراق جهاز آيفون 16 برو ماكس الخاص ببرافرمان.. ليس الآن فقط، فـ"حنظلة" تراقب وتخترق وتستمع منذ سنوات".

وكتبت مجموعة القرصنة على حسابها "الحارس الصامت الذي وثقتم به، ذاك الذي يدير عالم بيبي (نتنياهو)، ويقرر مَن يدخل ومَن يختفي، ويجمع كل الأسرار القذرة تحوّل إلى أكبر نقطة ضعف".

وتابعت "لدينا كل شيء: محادثات مشفّرة، صفقات سرية، نزوات أخلاقية ومالية مخزية، استغلال للسلطة، ابتزاز، رشاوى لشراء الصمت".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجموعة هددت الأسبوع الماضي بنشر مواد منسوبة إلى سياسيين إسرائيليين بينهم، وزيرا الدفاع الأسبق بيني غانتس والسابق يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والنائبة في الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب.

وأفادت الهيئة بأنه "سبق اختراق هواتف غانتس وغوتليب، لكنّ المعلومات المتعلقة باختراق هواتف بن غفير وغالانت تُعد جديدة".

وقبل أيام، أقر بينيت باختراق حسابه على "تليغرام"، ونشر قائمة جهات اتصاله، بالإضافة إلى صور ومحادثات.

ونشرت "حنظلة" على الإنترنت قائمة جهات اتصال بينيت وهي نحو 5 آلاف، بينهم شخصيات رفيعة المستوى في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسياسيون، ومقاتلون في وحدات النخبة، وصحفيون.

ما مجموعة "حنظلة"؟

وتقول صحيفة "هآرتس" إن مجموعة "حنظلة" -التي يبدو أن اسمها مستوحى من شخصية الطفل الفلسطيني الكاريكتيري التي تحولت إلى رمز وطني- منخرطة في ما يعرف بعمليات "الاختراق والتسريب ذات الطابع الدعائي"، والتي تنشر معلومات مرتبطة بشخصيات أو مؤسسات إسرائيلية بارزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشرت المجموعة عشرات المواد التي قالت إنها مسربة، شملت قائمة اتصالات الإعلامي اليميني ينون مغال، ومعلومات عن جنود إسرائيليين ومواقع عسكرية وعلماء إسرائيليين.

ومؤخرا، أطلقت المجموعة التي تعرّف نفسها على "إكس" باسم "جبهة المقاومة الشعبية لحقوق المظلومين (حنظلة)"، موقعا إلكترونيا أدرجت فيه أسماء علماء ومتخصصين في التكنولوجيا الفائقة تزعم تعاونهم مع الجيش الإسرائيلي، مرفقة بياناتهم الشخصية مع "مكافأة" مقابل رؤوسهم، وفقا للصحيفة.

وقالت "هآرتس" إنه في يونيو/حزيران الماضي نشرت المجموعة قاعدة بيانات تضم آلاف السير الذاتية لإسرائيليين خدموا في وحدات حساسة وسرية بالجيش وأجهزة الأمن.

ومن بين هؤلاء -بحسب ما ورد في سيرهم الذاتية- عناصر في الاستخبارات والسايبر، بعضهم خدم أيضا في وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء، إضافة إلى عناصر في سلاح الجو، بينهم قدامى وحدات تشغيل الطائرات المسيرة وبرامج تطوير الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي، بحسب الصحفية.

