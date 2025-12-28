حزب الدعوة في العراق يصدر بيانا حول التفجير الارهابي الذي استهدف مسجدا بحمص

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن حزب الدعوة الإسلامية، عن استنكاره الشديد للتفجير الارهابي الذي استهدف مسجد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في سوريا.

وذكر الحزب في بيان، "يعرب حزب الدعوة الاسلامية عن استنكاره الشديد للتفجير الارهابي الذي استهدف مسجد الامام علي بن ابي طالب -عليه السلام- بحي وادي الذهب في مدينة حمص السورية، وأسفر عن شهداء وجرحى من المصلين في بيت من بيوت الله تعالى الذي أمر أن يرفع فيه اسمه وذكره من قبل أهل القبلة المسلمين".

وأضاف، ان "هذا العمل الارهابي الدموي يعبر عن دور وانتشار المجاميع التي تحمل منهجاً تكفيرياً ضالاً، وهي تعشعش في أجزاء عديدة من سوريا، وتتحرك بحرية بلا حسيب وتقتل بدم بارد بلا رقيب، وقد تكررت هذه الأفعال الاجرامية ضد أكثر من مكون وطائفة إزاء انعدام أي رادع قوي يلجم هؤلاء المتعطشين للدماء ومرتزقة الحروب التي ينتمي بعضها إلى جنسيات أجنبية اعتاشت على سفك الدماء البريئة".

وتابع "إننا ندعو الجهات المتصدية للسلطة في دمشق اتخاذ اجراءات فعالة في حفظ الأمن وحماية كل السوريين من كل المكونات وفي كل المدن، واطفاء فتنة هوجاء قد تعم كل ارجاء البلد، وعندها ولات حين مندم، ويجب اجراء تحقيق شفاف وعاجل واطلاع الشعب على نتائجه".

