إقامة مجلس عزاء سنوي بذكرى شهادة الإمام علي الهادي (عليه السلام) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أقامت شعبةُ التوجيه الدينيّ النسوي التابعة لمكتب المتولّي الشرعيّ للشؤون النسوية في العتبة العبّاسية المقدّسة، مجلس عزائها السنويّ بذكرى شهادة الإمام علي بن محمد الهادي(عليهما السلام).

وأُقِيم المجلس في سرداب الإمام موسى الكاظم(عليه السلام) داخل العتبة المقدّسة.

وقالت مسؤولةُ الشعبة السيّدة عذراء الشّامي إن "المجلس استُهِلّ بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، وقراءة زيارة الإمام الهادي(عليه السلام)، تلتها محاضرةٌ قدّمتها إحدى الخطيبات من شُعبة الخطابة الحُسينية النسوية التابعة للعتبة المقدّسة، تطرّقت فيها إلى جوانب متعدّدة من سيرة الإمام (عليه السلام) وتضحياته، ودوره في الدفاع عن الإسلام".

وأضافت أن "المجلس اختُتِم بقراءة المراثي والقصائد، التي تُحاكي هذه الفاجعة الأليمة، والتي أودعت حزنًا كبيرًا وألمًا، وسط أجواءٍ من الحزن خيّمت على الزائرات المعزّيات".

وفي السياق ذاته نظمّت الشعبة البرنامج الثقافي (براعم الكفيل) للأطفال، إذ تضمّن فقراتٍ منوّعة تَهدُف إلى التعرّف على شخصية الإمام الهادي(عليه السلام)، ويُقام هذا البرنامج ضمن البرامج المُعدّة لإحياء المناسبات الخاصّة بأهل البيت(عليهم السلام).

