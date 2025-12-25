بابا الفاتيكان يوجّه انتقادًا غير مسبوق للإحتلال خلال قداس الميلاد ويدعو لإغاثة غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، في نداء لافت خلال قداس يتسم عادة بالأجواء الروحانية، إن ما يجري في غزة لا يمكن تجاهله، متسائلًا: "كيف لنا ألا نفكر في الخيام في غزة التي بقيت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟".

وأشار البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا من أمريكا، إلى ما خلّفته الحروب من "ركام وجروح مفتوحة"، متوقفًا عند الوضع الإنساني في غزة، حيث وصف معاناة السكان العزّل، ولا سيما الأطفال والنساء والمسنين، في ظل استمرار آثار العدوان والحصار.

ورغم مواقفه المنتقدة للعدوان، كان البابا قد صرّح في مقابلة نُشرت في سبتمبر/أيلول الماضي بأن الفاتيكان لا يستطيع في المرحلة الحالية توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية.

ويأتي موقف البابا بالتزامن مع إحياء المسيحيين الفلسطينيين قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة شرقي مدينة غزة، وسط ظروف إنسانية مأساوية، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعاناة الغالبية العظمى من السكان من العيش في خيام مهترئة وبقايا منازل مدمرة، مع استمرار منع إدخال البيوت المتنقلة إلى القطاع.

