عراقجي: الدبلوماسية لدى أمريكا هي فرض إملاءات وليس تفاوضا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ علق وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، على تعريف الولايات المتحدة الجديد للدبلوماسية، مؤكدا ان ما يدعون إلية إملاء، وليس تفاوضا، فضلا عن ان يكون تفاوضا ذا معنى!

وكتب وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، في منشور على صفحته في منصة اكس على التعريف الجديد للولايات المتحدة للدبلوماسية.

وقال: تعريف الولايات المتحدة الجديد للدبلوماسية: "نحن مستعدون لمفاوضات ذات معنى، لكن انسوا حقوقكم المعترف بها دوليًا!" هذا إملاء، وليس تفاوضًا؛ فضلا عن ان يكون تفاوضًا ذا معنى!

واضاف: كان العالم يراقبنا ونحن نتفاوض عندما قررت الولايات المتحدة إطلاق النار على شعبنا وتخريب الدبلوماسية. وفعلنا ما نفعله دائمًا: رددنا على من هاجمنا وجعلناهم يندمون على فعلتهم.

واكد ان "مد اليد للدبلوماسي" لا يعني إرسال قاذفات ثم تصوير فشلها بفخر على أنه نجاح! بدلًا من محاولة خداع العالم، انخرطوا في دبلوماسية حقيقية وشريفة.

