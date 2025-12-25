توغلات وغارات واعتداءات صهوينة جوية في كفركلا وحولا والهرمل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت قناة "المنار" اللبنانية في الجنوب بأن قوّة "إسرائيلية" توغّلت فجر اليوم الخميس إلى الحارة التحتا، في محيط البلدية وسط بلدة كفر كلا، حيث نفّذت عملية تفجير كبيرة استهدفت أحد المباني.

وفي سياق متصل، تعرّضت بلدة حولا فجر اليوم لاعتداءات جوية، إذ ألقت محلقات "إسرائيلية" قنابل متفجرة على البلدة، ما أدّى إلى تضرّر حفّارة وعدد من السيارات.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غارة جوية استهدفت مركبة في منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل، البقاع الشمالي.

