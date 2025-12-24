تعقد منظمة ISO باكستان اجتماعاً هاماً حول إحياء الثقافة الإسلامية وتعزيز باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استضافت منظمة الطلاب الإمامية (ISO) في باكستان، منطقة جاكوب آباد، مؤخرًا اجتماعًا عامًا هامًا تحت شعار "إحياء الثقافة الإسلامية وتعزيز باكستان". وشهد الحدث مشاركة فعّالة من مختلف أعضاء المنظمة، بمن فيهم كبار المسؤولين.

وأشاد العلامة مقصود علي دومكي، المنسق الإقليمي لمجلس وحدة المسلمين (MWM) في السند، خلال كلمته، بمنظمة الطلاب الإمامية باعتبارها مجموعة رائدة من الشباب الصالحين والثوريين والواعيين.

وشدد على الدور المحوري الذي لعبته المنظمة في توجيه شباب باكستان نحو المسار الفكري والأخلاقي والفكري الصحيح.

وسلط العلامة دومكي الضوء على جوهر الثقافة الإسلامية، مؤكدًا أنها ليست مجرد مجموعة من الشعائر، بل هي منهج حياة شامل يدعو إلى مبادئ الأخلاق والعدل والتواضع والمعرفة والتسامح والمسؤولية الجماعية.

ونبّه إلى أن الأمم عندما تنسى قيمها الدينية والأخلاقية، فإنها تصبح عرضة للضلال الفكري والانحطاط الاجتماعي. كان هذا التجمع بمثابة تأكيد على التزام المنظمة الدولية للمسلمين بتعزيز إحياء الثقافة الإسلامية ودعم القيم التي تقوي الأفراد والأمة الباكستانية على حد سواء.