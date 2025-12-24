في سامراء وبلد..إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ لزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ لزيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) في مدينتي سامراء وبلد، بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وبالتعاون مع دائرتي صحة صلاح الدين وصحة بغداد الكرخ، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والدينية، لضمان سلامة الزائرين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنّ الخطة تشمل نشر سيارات الإسعاف والمفارز الطبية على مسارات الزائرين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ردهات الطوارئ، وتجهيز قناني الدم، وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية القريبة لاستقبال الحالات الطارئة.

وأضافت أنّ الفرق الصحية ستتولى متابعة الإجراءات الوقائية وتكثيف الرقابة الصحية على المواكب الغذائية، خدمةً للزائرين الكرام وضمانًا لسلامتهم خلال أيام الزيارة.

وتعدّ زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام واحدة من أهمّ المناسبات الدينية في العراق، حيث يتوافد عشرات الآلاف من الزائرين إلى مرقده في مدينة سامراء، فضلًا عن مدينة بلد التي تحتضن مراقد عدد من أولاد الأئمة، لإحياء الشعائر وإقامة مجالس العزاء وتجديد البيعة الدينية. وتشهد الطرق المؤدية إلى سامراء وبلد سنويًا خططًا أمنية وخدمية وصحية خاصة، نظرًا لحجم الزخم البشري وطبيعة المسارات التي يقطعها الزائرون سيرًا على الأقدام من محافظات مختلفة، ما يجعل الزيارة ملفًا مشتركًا بين وزارات ومؤسسات عديدة، في مقدمتها الصحة والداخلية والدوائر الخدمية.

