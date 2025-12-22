استمرار ارتفاع جرائم الكراهية الدينية والعنصرية في شبكة النقل في لندن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت السلطات الأمنية البريطانية أنه بعد مرور أكثر من عامين على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال تداعيات الصراع محسوسة في شبكة النقل العام بلندن، حيث لم تعد معدلات جرائم الكراهية إلى مستوياتها قبل عام 2023.

ووفقًا لبيانات عُرضت في اجتماع لمجلس مدينة لندن، ارتفعت جرائم الكراهية في خدمات هيئة النقل بلندن بشكل حاد في أواخر عام 2023، لا سيما في شكل حوادث معادية للإسلام.

ورغم تسجيل انخفاض طفيف في الأشهر اللاحقة، إلا أن الأرقام ظلت أعلى من تلك المسجلة قبل اندلاع حرب غزة.

وقال كريس كيسي، نائب قائد شرطة النقل البريطانية، إن للصراعات الدولية تأثيرًا مباشرًا على الأجواء السائدة في شبكة النقل بلندن.

وتُظهر الإحصاءات الرسمية أنه بين يناير وأغسطس 2024، ارتفعت جرائم الكراهية في نظام النقل العام بلندن بنسبة 27.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث زادت من 1551 حالة إلى 1982 حالة. بحلول يونيو 2025، انخفض الرقم بنحو 8.3 بالمائة، لكنه ظل أعلى من المستوى المسجل قبل أكتوبر 2023.