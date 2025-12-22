وزير باكستاني يدين بشدة نزع الحجاب عن النساء المسلمات في الهند، ويشير إلى تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ انتقد عطاء الله طرار، وزير الإعلام الباكستاني، الهند بشدة على خلفية ما ورد عن نزع حجاب خريجة طب مسلمة في ولاية بيهار الشرقية، واصفًا الحادثة بأنها دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وتزايد انعدام التسامح في البلاد.

وفي مقابلة صحفية، قال طرار: "هذه الحادثة مؤسفة للغاية، والسلوك المنسوب إلى شخصية سياسية هندية بارزة، بما في ذلك رئيس وزراء بيهار، مدان بشدة".

وأضاف أن مثل هذه الحوادث تعكس "انحلالًا أخلاقيًا واستقطابًا حادًا وتطرفًا عنيفًا" في الهند. وأكد الوزير الباكستاني أن وزارة الخارجية أدانت الحادثة رسميًا، مشيرًا إلى أنها استدعت ردًا دبلوماسيًا من إسلام آباد.

ووفقًا له، لا ينبغي النظر إلى مثل هذه الأحداث بمعزل عما وصفه ببيئة دعائية منظمة وروايات مغلوطة تنتشر عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة بين البلدين، قال طرار: "لقد تعرضت باكستان في السنوات الأخيرة لحرب معلوماتية مستمرة من قبل الهند، حيث أصبح نشر المعلومات المضللة، لا سيما خلال فترات الأزمات، أداة للتأثير على الرأي العام المحلي والدولي".