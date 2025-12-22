كتاب "مصير قتلة الإمام الحسين (عليه السلام)" يُكشف عنه في كراتشي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حضر العلامة سيد نذير عباس تقوي، الأمين العام المساعد لمجلس علماء الشيعة في باكستان، حفلًا علميًا وفكريًا هامًا نظمته مؤسسة "إحياء آثار العلماء بر صغير"، حيث تم الكشف رسميًا عن كتاب "مصير قتلة الإمام الحسين (عليه السلام)".

وحضر الحفل عدد كبير من علماء الدين والمفكرين والباحثين والطلاب وشخصيات من مختلف المذاهب. بدأ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها أناشيد دينية في مدح النبي محمد (ص) وتكريم أهل البيت (عليهم السلام).

وألقى المتحدثون في الحفل كلماتٍ معمقة حول الأهمية التاريخية والفكرية والأخلاقية لمأساة كربلاء. وأكدوا أن استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) رمزٌ خالدٌ للمقاومة ضد الظلم، ومنارةٌ للحق والعدل والإنسانية. وبحسب المتحدثين، يسلط الكتاب الضوء على المصير النهائي للمسؤولين عن استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، ويقدم ذلك من خلال مراجع تاريخية موثوقة ومصادر ذات مصداقية، مما يجعله إضافة قيمة للتاريخ الإسلامي.