إقامة ورشة توعوية عن الفكر المتطرّف والعوامل المؤدّية إليه بكربلاء

نظّم الورشة مركزُ التعليم المستمرّ في جامعةُ الكفيل بعنوان (المنطلقات الفكرية للجماعات الإرهابية المتطرّفة)، بالتعاون مع قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي في الجامعة.

وحاضر في الورشة مديرُ قسم الإرشاد النفسي الدكتور حسام علي العبيدي، بحضور عددٍ من الملاكات التدريسية والإدارية وجمع من طلبة الجامعة.

وبيّن المحاضر الأسسَ الفكريةَ التي تستند إليها الجماعات المتطرّفة، مشيرًا إلى أنّ السلوك المتطرّف يرتبط بقناعة فكرية يعتنقها الفرد، وتدفعه إليها عوامل متعدّدة منها النفسية والاقتصادية والسياسية.

وشهدت الورشة تفاعل الحاضرين عبر مداخلاتٍ ونقاشاتٍ عكست الاهتمام بهذه المواضيع، لدورها في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقافة الوقائية تجاه الأفكار المتطرّفة.

