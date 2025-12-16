"الأونروا" تحذر من نزوح قسري دائم: 48% من مخيم نور شمس مهدد بالدمار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ذكر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، رولاند فريدريك أن المزيد من الأخبار الصادمة تتوالى من شمال الضفة، بعد صدور أمر هدم جديد يستهدف مخيم "نور شمس".

وأوضح أن الأمر الجديد يضع نحو 25 مبنى في المخيم تحت خطر الهدم الوشيك اعتبارا من 18 ديسمبر الحالي، ما سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين سبق وأن تعرضوا للنزوح القسري.

وأشار فريدريك إلى أن عمليات الهدم هذه تبرّر بذريعة ما يسمى "الضرورة العسكرية"، مؤكدا أنها لا تسهم في جعل أي شخص أكثر أمانا.

وشدد على ضرورة ألا يتحول النزوح القسري لأكثر من 32 ألف لاجئ فلسطيني في شمال الضفة الغربية إلى وضع دائم، لافتا إلى أن السكان ينتظرون منذ أحد عشر شهرا للعودة إلى منازلهم، لكن هذا الأمل يتلاشى مع كل ضربة من جرافات الهدم.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية كثفت اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ألف و85 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق المصادر الفلسطينية.