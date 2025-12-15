الحرس الثوري: إذا اعتدى العدو سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: "بالتأكيد، إذا اندلعت حرب، فإن العدو سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية".

وقال حول الإنجازات الدفاعية والأمنية الجديدة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني: "سنحقق بلا شك إنجازات جديدة في جميع مجالات الأسلحة والتكتيكات والتخطيط. لا نفكر بغير ذلك".

وأشار إلى أنه "بالتأكيد، إذا اندلعت حرب، سيواجه العدو قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية؛ إلا أن هذه القوة يجب أن تُختبر في ساحة المعركة، ويجب أن يرى العدو نتائج هذه التطورات هناك".

