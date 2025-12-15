  1. الرئيسية
  2. العالم
  3. أخبار إيران

الحرس الثوري: إذا اعتدى العدو سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية

15 ديسمبر 2025 - 12:01
رمز الخبر: 1762034
مصدر: مصادر ايرانية
الحرس الثوري: إذا اعتدى العدو سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية

أشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي إلى "إذا اندلعت حرب، سيواجه العدو قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية؛ إلا أن هذه القوة يجب أن تُختبر في ساحة المعركة، ويجب أن يرى العدو نتائج هذه التطورات هناك".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: "بالتأكيد، إذا اندلعت حرب، فإن العدو سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية".

وقال حول الإنجازات الدفاعية والأمنية الجديدة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني: "سنحقق بلا شك إنجازات جديدة في جميع مجالات الأسلحة والتكتيكات والتخطيط. لا نفكر بغير ذلك".

وأشار إلى أنه "بالتأكيد، إذا اندلعت حرب، سيواجه العدو قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية؛ إلا أن هذه القوة يجب أن تُختبر في ساحة المعركة، ويجب أن يرى العدو نتائج هذه التطورات هناك".

.....................

انتهى / 323 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha