إقامة ندوة تعريفية عن مؤتمر التراث البصري في جامعة البصرة

أقام قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبَّاسية المقدَّسة، ممثلًا بمركز تراث البصرة، ندوة تعريفية عن مؤتمره الدولي العلمي الأول حول التراث البصري، في جامعة البصرة.

وأقيمت الندوة في كلية التربية للعلوم الإنسانية/ قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية في الجامعة، بعنوان (إشراقات بصرية في التاريخ الحديث والتراجم)، بحضور عميد الكلية الدكتور وسام جمعة لفتة، ومعاونيه للشؤون العلمية والإدارية، ورئيس القسم، وجمع من الأساتذة والطلبة.

واستهلَّت الندوة بكلمة ألقاها معاون مدير المركز الشيخ ياسين اليوسف، معرفًا بمهمة المركز ورسالته ونتاجاته الفكرية والتراثية عن مدينة البصرة، وبيَّن طبيعة المؤتمر وأهدافه ومحاوره، وقدَّم الدعوة لأساتذة الجامعة وباحثيها للمشاركة فيه، مؤكدًا حرص اللجنة العلمية للمؤتمر على اختيار العناوين الجديدة للبحوث والدراسات.

وحاضر في الندوة كل من: الدكتور أحمد فرج فليح، والدكتور أحمد داخل خلاطي، والدكتور مهند عبد الرزاق عبد الواحد، والأستاذ جمال نعيم حسناوي، فيما أدارها الدكتور مرتضى جواد عواد المدوح.

ويقام المؤتمر في الخامس من تشرين الثاني ٢٠٢٦م، تحت شعار: (تراث البصرة رافد حضاري وسراجُ قيمٍ وأصالة)، وبعنوان: (أثر التراث البصري في الفكر الإنساني)، ويستمر يومين.

