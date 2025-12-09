إقامة ندوة حوارية تثقيفية بعنوان (تعظيم المقدسات ومنع الإساءة إلى الذات الإلهية) في مدينة كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك وفد من العتبة العباسية المقدسة، في ندوة حوارية تثقيفية بعنوان (تعظيم المقدسات ومنع الإساءة إلى الذات الإلهية).

وقد شارك وفد العتبة العباسية المقدسة، في الندوة الحوارية التثقيفية التي أقيمت في قاعة خاتم الأنبياء (ص) بمدينة كربلاء المقدسة .

وقال ممثل الوفد السيد نافع المنكوشي: إنّ "العتبة المقدسة لبت دعوة العتبة الحسينية المقدسة بحضور الندوة الحوارية التثقيفية التي أُقيمت في قاعة خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله)"، مضيفًا أنّ "الوفد ضم عددًا من ملاكات أقسام العتبة العباسية المقدسة، ومنها قسم العلاقات العامة، وقسم الشؤون الدينية، وقسم الإعلام".

وبيّن أنّ "الندوة تُعد من الأنشطة المهمة والضرورية التي تعمل على توجيه المجتمع إلى احترام الذات الإلهية، والنعم التي منّ الله بها علينا، والتي نعيش في هذه الحياة بصددها".

من جانبه ذكر معاون مدير مديرية الوقف الشيعي، السيد عباس كاظم، أنّ "الندوة تقيمها شعبة الإعلام ووحدة البحوث والدراسات في المديرية بكربلاء، بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، وألقاها الشيخ أحمد العاملي، مستعرضًا فيها موضوعات متعددة، منها تعظيم المقدسات والمحافظة عليها، ومنع الإساءة إلى الذات الإلهية والآثار المترتبة على ذلك، التي تضم آثارًا قانونية وشرعية".

